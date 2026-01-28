Vinculan a proceso a responsables de incendio en Waldo’s Sonora

Seis personas y una empresa fueron vinculadas a proceso por el incendio en Waldo’s Hermosillo que dejó 24 muertos y 15 heridos

Seis personas físicas y una persona moral fueron vinculadas a proceso por el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, el 1 de noviembre de 2025, que dejó 24 personas fallecidas y 15 lesionadas.

La Fiscalía estatal informó que la decisión fue tomada por un Juez de Control la noche del 26 de enero de 2026, tras considerar que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de los imputados.

FGJES obtiene vinculación a proceso en contra de seis personas y la persona moral de la tienda Waldos por siniestro en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 26 de enero de 2026.-En relación con la continuación de la audiencia celebrada este día en la cual se atiende el asunto del… pic.twitter.com/FE8iO7GkRB — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 27, 2026

Delitos imputados y pruebas presentadas

De acuerdo con la autoridad, durante la audiencia se presentaron peritajes, testimonios y documentos que permitieron sustentar la probable responsabilidad de los señalados por homicidio, lesiones, daños y aborto cometidos a título culposo, así como incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

Los cargos fueron fincados de manera diferenciada para cada uno de los involucrados.

Medidas cautelares y prisión pendiente

El juez determinó que la mayoría de los imputados enfrenten el proceso en libertad, bajo la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, entregar una garantía económica y no salir del estado.

En el caso del representante legal de la empresa, se consideró procedente la prisión preventiva justificada; sin embargo, esta no se ejecutó debido a una suspensión concedida en un juicio de amparo, decisión que la Fiscalía anunció que impugnará.

Seis meses para reforzar la investigación

La autoridad judicial otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán nuevos elementos para esclarecer totalmente los hechos.

Dos personas quedaron fuera del proceso

Durante la misma audiencia, el juez resolvió no vincular a proceso a dos personas: una por considerar prescrita la conducta atribuida y otra al estimar que no se acreditó su probable responsabilidad.

La Fiscalía de Sonora señaló que no comparte esos criterios y adelantó que apelará la determinación judicial.