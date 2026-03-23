Vinculan a proceso a profesor por grabar bajo la falda de alumna

El juez consideró que existen elementos suficientes para acreditar su probable responsabilidad, por lo que dictó prisión preventiva como medida cautelar

Enrique “N”, profesor de inglés en el Colegio del Valle, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado, luego de ser acusado de grabar por debajo de la falda a una alumna de 16 años.

¿Cómo ocurrieron los hechos dentro del salón?

De acuerdo con las indagatorias, el incidente se registró el pasado 18 de marzo durante una clase. El docente pidió a los estudiantes pasar uno a uno a su escritorio para entregar actividades.

Mientras revisaba el trabajo de una alumna, presuntamente colocó su teléfono celular debajo de la falda de la joven y captó imágenes sin su consentimiento.

La situación fue documentada por una compañera de la víctima, quien grabó lo ocurrido y alertó a las autoridades escolares.

Detención y proceso legal

Tras la difusión del material, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al profesor y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia inicial, realizada el 20 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso en su contra.

El juez consideró que existen elementos suficientes para acreditar su probable responsabilidad, por lo que dictó prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Maestro contaba con antecedentes de acoso

Tras darse a conocer el caso, otras exalumnas señalaron que ya existían quejas previas contra el docente, las cuales según testimonios difundidos no fueron atendidas de manera adecuada.

Un día después de los hechos, el Colegio del Valle informó que el profesor fue dado de baja de forma inmediata.

En un comunicado, la institución señaló que el actuar del docente contraviene su reglamento interno y código de ética, además de que podría constituir un delito.

También indicó que no emitirá más posicionamientos para no interferir en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía capitalina.

Autoridades mantienen investigación

Las autoridades continúan recabando pruebas, entre ellas videograbaciones y testimonios, para fortalecer el caso.

El proceso judicial seguirá en las próximas semanas, mientras se determina la responsabilidad legal del imputado.