Vinculan a proceso a pareja que amedrentó a colegio

Un juez de control determinó procesar a Benito “N” y María “N” tras imputarlos por los delitos de amenazas y daños dolosos.

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mediante elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), aprehendió a Benito “N”, de 43 años, y María “N”, de 45 años de edad, identificados como padres de familia que habrían generado zozobra al colocar una corona fúnebre y pintar mensajes intimidatorios en la escuela de su hija.

Los hechos se registraron durante la madrugada del pasado 31 de agosto de 2026 en las instalaciones de una institución educativa localizada en el fraccionamiento Villas del Río, al poniente de la capital sinaloense. De acuerdo con las investigaciones, los señalados realizaron pintas en la infraestructura escolar y dejaron un arreglo funerario acompañado de la frase amenazante: “Aquí va tronar ALV”.

Derivado de las denuncias formales, la representación social inició la carpeta correspondiente por los delitos de amenazas y daños dolosos, logrando recolectar indicios que permitieron señalar la probable responsabilidad de la pareja.

Agentes de la UNESA cumplimentaron los mandatos judiciales para capturar a los dos implicados y ponerlos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

Durante la audiencia correspondiente, el juez de la causa concedió la suspensión condicional del proceso para Benito “N” y María “N”, fijando una serie de condiciones y medidas cautelares que los imputados deberán cumplir para mantener dicho beneficio procesal conforme a la ley.