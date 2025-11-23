Vinculan a proceso a pareja por homicidio del sacerdote Ernesto

Ambos ya estaban vinculados a proceso por desaparición de personas cometida por particulares, por lo que ahora suman una segunda causa penal

La audiencia judicial por el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis avanzó este sábado en los Juzgados de Cuautitlán, donde un juez de Control determinó vincular a proceso por homicidio agravado a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, tras considerar suficientes los elementos presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La resolución se dictó después de varias horas de alegatos, revisión de pruebas y declaraciones realizadas durante la diligencia en la Torre II del complejo judicial. Con esta decisión, ambos imputados enfrentarán un proceso penal formal por los hechos ocurridos el 29 de octubre, cuando, de acuerdo con la investigación, el sacerdote fue asesinado en un domicilio de Tultitlán.

Ya enfrentaban otro proceso por desaparición

La FGJEM recordó que tanto María Fernanda como Brandon ya estaban anteriormente vinculados a proceso por desaparición de personas cometida por particulares, por lo que ahora suman una segunda causa penal relacionada con el mismo caso.

Una tercera implicada, Fátima Isabel “N”, será presentada ante el juez en fecha posterior, pues fue detenida una semana después de los hechos.

¿Qué ocurrió con el sacerdote Ernesto Baltazar?

La investigación señala que el sacerdote, adscrito a la capilla Santa Cruz de Tultepec, fue visto por última vez por su familia el 27 de octubre, aunque el reporte de búsqueda se emitió dos días más tarde. Según la Fiscalía, su muerte habría ocurrido la madrugada del 29 de octubre.

A partir de entrevistas y pruebas recabadas, la autoridad reconstruyó que el religioso se reunió ese día con Fátima, quien, según la carpeta de investigación, mantenía desde hace un año encuentros íntimos con él. Tras convivir en un hotel, la mujer lo habría llevado a una casa en Tultitlán donde ya se encontraba Brandon.

Dos versiones, un mismo desenlace

Dentro del domicilio, los imputados convivieron con el sacerdote durante las siguientes horas. La Fiscalía ha identificado dos líneas de investigación:

Que Fátima lo drogó con gotas para facilitar un robo.

Que los tres estaban consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias.

Ambas versiones coinciden en que fue Brandon quien atacó al sacerdote, presuntamente con un golpe contundente en la cabeza, lo que le provocó la muerte.

Tras el crimen, al lugar llegó María Fernanda, pareja de Brandon, quien habría colaborado con los otros implicados para deshacerse del cadáver. De acuerdo con la carpeta de investigación, envolvieron el cuerpo en bolsas negras y lo amarraron a un sillón, el cual trasladaron durante la madrugada hasta un canal de aguas negras en Nextlalpan, donde fue abandonado.

Además del ocultamiento del cuerpo, los implicados vendieron en Hidalgo el vehículo del sacerdote por 37 mil pesos, operación que permitió a las autoridades identificar a los sospechosos y avanzar en la investigación por desaparición.

Próximos pasos del proceso

Con la vinculación por homicidio agravado, la Fiscalía continuará integrando pruebas mientras los imputados permanecen bajo medida cautelar. La audiencia para Fátima Isabel “N” se llevará a cabo en los próximos días, lo que permitirá ampliar las líneas de responsabilidad en torno al caso.