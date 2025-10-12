Vinculan a proceso a Omar Bravo por abuso agravado en Zapopan

Omar Bravo, exjugador de las Chivas, fue vinculado a proceso este viernes por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado

Omar Bravo, exjugador de las Chivas, fue vinculado a proceso este viernes por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado, luego de que la Fiscalía del Estado presentara pruebas suficientes durante la audiencia.

El exfutbolista permanecerá en prisión preventiva oficiosa por seis meses mientras se realizan las investigaciones complementarias, las cuales tienen un plazo de un mes.

Bravo fue detenido el 4 de octubre en un operativo en el centro de Zapopan.

Al día siguiente se llevó a cabo la audiencia de imputación, donde la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. La audiencia de vinculación concluyó el viernes a las 20:30 horas.

El caso se encuentra contemplado en los artículos 142-L y 142-Ñ del Código Penal de Jalisco, y se presume que los hechos habrían ocurrido en perjuicio de una menor de edad.

La Fiscalía del Estado informó que continuará con las indagatorias a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, reafirmando su compromiso de procurar justicia para la infancia y adolescencia en Jalisco.