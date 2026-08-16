Vinculan a proceso a mujer por feminicidio de taxista en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Estefani “N”, señalada como presunta cómplice en el feminicidio de Karla Patricia Cortés, conductora de un taxi por aplicación asesinada en diciembre de 2024.

Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2024 en la alcaldía Azcapotzalco. De acuerdo con la investigación, la víctima aceptó un servicio solicitado a nombre de Cristofer “N”, quien presuntamente abordó el automóvil y le disparó.

El análisis de videograbaciones permitió reconstruir el recorrido del vehículo y establecer la probable participación de Estefani “N”.



Estos elementos, junto con los demás datos de prueba recabados, permitieron identificar la probable responsabilidad de Cristofer “N” como… pic.twitter.com/JGksRqJb06 — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) August 14, 2026

Posteriormente, el hombre habría sacado a la conductora del vehículo, la arrolló y escapó a bordo de la unidad.

Rastrean el vehículo mediante cámaras

Para reconstruir lo ocurrido, el Ministerio Público y agentes de la Policía de Investigación analizaron entrevistas y videograbaciones obtenidas del C5.

Con estos elementos lograron seguir el trayecto del automóvil desde el lugar del ataque hasta un domicilio al que presuntamente llegó Cristofer “N” después de llevarse la unidad.

La Fiscalía señala a Estefani “N” como cómplice

Según las indagatorias, una vez en el domicilio, Estefani “N” habría ayudado a Cristofer “N” a sacar distintos objetos del vehículo y a limpiar restos de vidrio que se encontraban en su interior.

Después de estas acciones, el automóvil fue abandonado.

La mujer fue detenida el 11 de agosto en las inmediaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde acudió a visitar a su hermano, Cristofer “N”. Posteriormente fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Tras presentar los datos de prueba ante un juez, el Ministerio Público consiguió que Estefani “N” fuera vinculada a proceso y que se le impusiera la prisión preventiva como medida cautelar.

La Fiscalía capitalina indicó que los elementos reunidos durante la investigación establecieron de manera preliminar la probable participación de Cristofer “N” como coautor y de Estefani “N” como cómplice, por lo que fueron solicitadas y obtenidas las órdenes de aprehensión correspondientes.

El presunto coautor fue localizado el 17 de enero de 2025 en el municipio de León de los Aldama, Guanajuato, durante un operativo realizado por agentes de la Policía de Investigación en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Posteriormente, la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo su vinculación a proceso. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras continúa el proceso judicial.