Vinculan a proceso a médico por muerte tras liposucción en Edomex

Un juez del Poder Judicial del Estado de México determinó vincular a proceso al médico cirujano Jesús Fernando “N” por su presunta responsabilidad en la muerte de un paciente que se sometió a una liposucción en la capital mexiquense. El delito que se le imputa es homicidio por omisión.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos ocurrieron en julio de 2013, cuando el imputado realizó el procedimiento quirúrgico en un sanatorio ubicado en Toluca.

¿Qué ocurrió tras la cirugía de liposucción?

Según las indagatorias, el paciente fue dado de alta un día después de la intervención. Sin embargo, presentó complicaciones de salud y, tras la exigencia de sus familiares, fue reingresado al mismo hospital.

En esa segunda valoración médica le detectaron afectaciones en una víscera, presuntamente provocadas por la cánula utilizada durante la liposucción. Posteriormente, fue trasladado a otro hospital, donde se confirmaron múltiples perforaciones intestinales.

A pesar de las intervenciones realizadas, el paciente falleció el 30 de julio de 2013. La FGJEM indicó que, presuntamente, la pérdida de tiempo vital derivada de omisiones sistemáticas influyó en el desenlace.

Detención casi 13 años después de los hechos

A casi 13 años del caso, en días recientes fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra del médico. Tras su captura, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y decretó prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá interno mientras se define su situación jurídica.

Familiares exigen que no sea liberado

Tras la detención, familiares del paciente fallecido se manifestaron en las inmediaciones de los juzgados de Almoloya de Juárez para exigir que el médico no obtenga su libertad.

Señalaron que la importancia del proceso no solo radica en la muerte ocurrida en julio de 2013, sino que existirían más presuntas víctimas y otras carpetas de investigación relacionadas con posibles casos de negligencia médica.

Comunidad médica respalda al cirujano

El domingo 22 de febrero, familiares, amigos y colegas médicos también se concentraron afuera de los juzgados para solicitar su liberación. Argumentaron que los procedimientos de liposucción implican riesgos y posibles complicaciones, por lo que los pacientes firman documentos donde aceptan los peligros inherentes a la cirugía.

Con la vinculación a proceso por homicidio por omisión, el caso avanza en el ámbito judicial mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades en torno a la intervención quirúrgica practicada en 2013.