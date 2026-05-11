Vinculan a proceso a madre por muerte de niño olvidado en auto

Roxana “N” permanecerá en prisión preventiva tras ser acusada de homicidio por omisión con dolo eventual por la muerte de su hijo Vicente

Un juez de control vinculó a proceso a Roxana “N”, madre del niño Vicente, de tres años, quien murió por golpe de calor tras permanecer encerrado durante más de 12 horas en una camioneta en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali.

La mujer enfrentará el proceso penal bajo la acusación de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, además de permanecer en prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las investigaciones.

La resolución fue emitida durante la madrugada de este domingo, luego de una audiencia de aproximadamente 16 horas en la que la defensa solicitó reclasificar el caso como homicidio culposo.

Sin embargo, el juez consideró que existen elementos suficientes para mantener la imputación presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California.

También se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Niño murió por golpe de calor extremo

Las investigaciones señalan que Vicente sufrió quemaduras de primer grado y lesiones presuntamente ocasionadas al intentar escapar del vehículo, donde las temperaturas habrían superado los 45 grados Celsius.

El menor permaneció atrapado por más de medio día dentro de la unidad.

Durante la audiencia, abogados de Roxana “N” presentaron peritajes psicológicos y testimonios para sostener que la acusada atravesaba un deterioro emocional severo, con antecedentes de depresión, ansiedad, presunta violencia familiar y consumo de medicamentos como clonazepam.

La defensa argumentó además que la mujer sufrió una pérdida de memoria y consciencia el día de los hechos.

Fiscalía sostiene conducta negligente

Según autoridades, mientras el menor permanecía en el vehículo, la imputada habría continuado en su domicilio y realizado publicaciones en redes sociales.

Aunque la defensa cuestionó versiones sobre presunto consumo de alcohol, al asegurar que exámenes toxicológicos no detectaron sustancias, el Ministerio Público sostuvo que los datos de prueba son suficientes para configurar responsabilidad penal.

Durante la jornada judicial, el padre del menor, Juan Carlos Meza Beltrán, encabezó una manifestación pacífica para exigir justicia por la muerte de su hijo y promover la llamada “Ley Vicente”.

Roxana “N”, quien se desempeñaba como coordinadora de guarderías del IMSS y líder sindical en Mexicali, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión en caso de ser encontrada culpable.