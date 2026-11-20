Los presuntos integrantes del Cártel del Noreste enfrentan cargos por posibles delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud

La noche de este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de "La Pocha" y de "El Nazi", quienes se presume eran integrantes del Cártel del Noreste.

Ambos enfrentan cargos por posibles delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

A través de un comunicado, la FGR indicó que inició el proceso penal contra 29 personas, entre ellas Javier Gerardo "N", alias "La Pocha", y su hijo Gerardo "N", alias "El Nazi".

"Estas personas fueron detenidas en flagrancia por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) quienes, además, aseguraron armas de fuego, narcótico, más de 200 cartuchos útiles, dispositivos electrónicos, cargadores, equipo táctico y diversas tarjetas bancarias en Nuevo Laredo, Tamaulipas", indicó el documento.

"La Pocha" y "El Nazi" fueron detenidos el pasado 8 de noviembre en Nuevo Laredo.

Señalan a "La Pocha" por delitos de narcotráfico

También detallaron que Gerardo Javier “N” cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de conspiración y tráfico de drogas a ese país.

Por su parte, su hijo, alias "El Nazi", fue identificado como presunto jefe de una célula delictiva de “Las Tropas del Infierno”.

“De acuerdo con las investigaciones y testimonios recabados, es señalado como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde su participación en Los Zetas, actividad que habría continuado realizando para el Cártel del Noreste. También se le relaciona con homicidios, secuestros y desapariciones”, señala el comunicado.

Las investigaciones señalan que "El Nazi" estaría implicado en la desaparición de personas desde que se unió a Los Zetas, actividad la cual habría continuado haciendo para el Cártel del Noreste.

Detención ocurre en contexto de cooperación con EUA

La captura se produce en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos contra objetivos criminales requeridos por Washington.

Entre febrero de 2025 y enero de 2026, México realizó tres traslados masivos de personas reclamadas por autoridades estadounidenses, con un total de 92 enviados, entre ellos dirigentes y operadores acusados de narcotráfico, homicidio, secuestro y lavado de dinero.