Vinculan a proceso a Javier Duarte por peculado de 5 millones

Un juez federal vinculó a proceso a Javier Duarte por presunto peculado de 5 millones de pesos destinados a salud en Veracruz y ratificó la prisión preventiva

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado por cinco millones de pesos, recursos que estaban destinados a obras de salud en beneficio de niños y adultos mayores en 2012.

La determinación fue emitida por el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien consideró que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal dentro de la causa 667/2025.

Ratifican prisión preventiva justificada

El juzgador también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Duarte no podrá obtener su libertad el próximo 15 de abril, fecha en la que cumple nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, sentencia dictada en 2018.

El exmandatario permanece recluido en el Reclusorio Norte desde 2017. Con esta nueva imputación, su permanencia en prisión se extenderá mientras se desarrolla el proceso penal.

El juez fijó un plazo de seis meses, que concluirá el 17 de agosto, para la investigación complementaria, periodo en el que la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR) deberán reunir y presentar los datos de prueba correspondientes.

Acusación de la FGR

La Fiscalía General de la República informó que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, presentó datos de prueba que acreditan la probable participación de Duarte en el desvío de recursos federales.

De acuerdo con la acusación, los cinco millones de pesos fueron transferidos por la Tesorería de la Federación al gobierno de Veracruz y posteriormente redirigidos al pago de nómina y otros compromisos financieros del estado.

El Ministerio Público Federal sostuvo que Duarte firmó un decreto que permitió utilizar recursos originalmente etiquetados para sectores vulnerables en otros rubros presupuestales.

Defensa anuncia apelación y posible amparo

Pablo Campuzano de la Mora, abogado del exgobernador, anunció que apelarán la determinación judicial y que también valoran promover un amparo para revertir la vinculación a proceso y la medida cautelar.

El litigante argumentó que la imputación carece de precisión en cuanto a tiempo, modo y lugar, y sostuvo que el decreto señalado, fechado el 19 de diciembre de 2011, no ordena el uso indebido de recursos federales etiquetados, sino que se refiere —dijo— a aportaciones de libre disposición.

Asimismo, afirmó que el delito habría prescrito el 8 de octubre de 2020; sin embargo, el juez determinó que la prescripción se actualizaría hasta el 31 de agosto del presente año.

Campuzano también adelantó que solicitarán una audiencia antes del 15 de abril para pedir la revisión de la prisión preventiva, con el objetivo de que Duarte enfrente el proceso en libertad.

Al término de la audiencia, que se prolongó por casi 11 horas, Javier Duarte expresó ante el juez que no le sorprendía la resolución y reclamó: “Gana nuevamente la política sobre la justicia”.

El exmandatario fue condenado en 2018 a nueve años de prisión tras declararse culpable de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso relacionado con el uso de empresas fantasma y el presunto desvío de más de mil 670 millones de pesos.