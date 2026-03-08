Vinculan a proceso a Jared Alejandro por desaparición de Kimberly

A pesar de que podrían existir elementos para imputarle feminicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos indicó que esperará para fincar el cargo

Una juez del estado de Morelos vinculó a proceso a Jared Alejandro 'N', de 21 años, por la desaparición de la joven Kimberly Ramos, localizada sin vida el 2 de marzo. El proceso deberá concluir en tres meses, tras considerar que existen pruebas suficientes, aunque la defensa solicitó ampliar el plazo a cuatro meses, petición que fue negada.

Delito imputado y próximos pasos legales

Jared Alejandro 'N' fue procesado por desaparición forzada agravada, dado que la víctima es mujer. A pesar de que podrían existir elementos para imputarle feminicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos indicó que esperará un momento procesal posterior para fincar ese cargo.

El abogado del imputado, Eduardo Núñez Morales, reconoció la presión social existente, pero subrayó que "la justicia no llega mediante la presión" de los medios ni de la sociedad.

Respuesta de la Fiscalía y compromiso con la justicia

El Fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, mediante un video comunicado, destacó la importancia de avanzar en el caso para garantizar justicia.

“Hoy dimos un paso importante para que Kimberly Joselin tenga justicia (…) hemos actuado respondiendo a la familia de Kimberly y a las exigencias de justicia de la comunidad universitaria y de la sociedad morelense”, expresó.

Añadió que no habrá impunidad en delitos contra mujeres y reafirmó el compromiso de la Fiscalía con la justicia.

#FiscaliaMorelosInforma📄FERNANDO BLUMENKRON INFORMA VINCULACIÓN A PROCESO DE JARED ALEJANDRO “N” POR DESAPARICIÓN DE KIMBERLY



• El Fiscal General señaló que se está respondiendo con hechos a la familia de Kimberly, para que el delito no quede impune



▪️Información… pic.twitter.com/7rlj5ip5Iz — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

¿Cómo fue la desaparición de Kimberly Ramos?

Kimberly Joselin Ramos Beltrán de 18 años, fue vista por última vez el 20 de febrero en Cuernavaca, Morelos, cuando se dirigía a la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM. Su familia reporta que estuvo en contacto con ellos durante el trayecto y la última comunicación ocurrió alrededor de las 7:00 a.m.

Un día después, la familia presenta la denuncia formal ante la FGE de Morelos y se inicia la búsqueda en zonas boscosas cercanas al campus y en el norte de Cuernavaca.

El 28 de febrero, la Fiscalía cumple la orden de aprehensión contra Jared Alejandro 'N', señalado como probable responsable de la desaparición de Kimberly. La dependencia señaló la existencia de "indicios correspondientes que presumen la participación" del detenido, sin detallar las pruebas exactas.

Tras 10 días de búsqueda, se localizó un cuerpo en un predio de Chamilpa, que al día siguiente se confirma que corresponde a Kimberly Joselin Ramos. El hallazgo motivó manifestaciones estudiantiles y bloqueos en el campus de la UAEM, exigiendo avances claros en el caso y mayor seguridad.

Debido al lamentable hecho, estudiantes de la Facultad de Contaduría encabezaron una marcha pacífica, sumándose alumnos de otras facultades. La UAEM aclaró que el lugar donde fue encontrado el cuerpo no pertenece al campus universitario y reforzó su compromiso con la seguridad de su comunidad.