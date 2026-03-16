Vinculan a proceso a hombre con más de 700 mil dólares

La Fiscalía General informó que el detenido no pudo acreditar la procedencia legal del dinero asegurado durante un operativo del Ejército en Sinaloa

Un hombre identificado como Carlos Coronel Berna fue vinculado a proceso luego de ser detenido con 706 mil 600 dólares cuya procedencia no pudo acreditar, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la dependencia, el arresto ocurrió en la colonia Morelos, en la ciudad de Culiacán, donde el hombre fue interceptado durante recorridos de vigilancia.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras el aseguramiento, tanto el detenido como el dinero fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa.

La FGR indicó que el imputado enfrenta cargos por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Luego de que la fiscalía presentara las pruebas ante un juez federal, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva justificada y fijar un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.