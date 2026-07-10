Vinculan a proceso a Gilda Lozoya; seguirá en libertad

Gilda Lozoya fue vinculada a proceso por presunto lavado de dinero, pero un juez le permitió continuar el proceso en libertad condicional

Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque continuará su proceso en libertad condicional por determinación judicial.

La resolución fue emitida por la jueza de Control del Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, al término de una audiencia que comenzó la mañana del 7 de julio y concluyó durante la madrugada de este miércoles, tras aproximadamente 14 horas de discusión.

FGR presentó 54 datos de prueba

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso 54 datos de prueba con los que sostiene que Gilda Lozoya fungió como prestanombres y fue beneficiaria de una empresa mediante una cesión de derechos realizada por Emilio Lozoya dentro del caso Agronitrogenados.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputada habría participado en actos relacionados con la triangulación de recursos de procedencia ilícita. Además, se le señala como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited tras una cesión efectuada por su hermano.

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La investigación refiere que Emilio Lozoya habría transferido a Gilda una cuenta abierta en un banco suizo, desde la cual se realizaron movimientos de recursos destinados a financiar la compra de un inmueble.

Continuará el proceso con medidas cautelares

Aunque la FGR solicitó la imposición de medidas cautelares más severas, la jueza consideró que no existía riesgo de fuga y resolvió que la imputada permanezca en libertad condicional hasta la audiencia de revisión de medidas cautelares, programada para el 9 de julio a las 9:00 horas.

Como parte de las restricciones impuestas, la autoridad judicial ordenó el retiro de su pasaporte y estableció la obligación de presentarse cada quince días ante la Unidad de Medidas Cautelares para garantizar su comparecencia durante el proceso.

La jueza fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que la audiencia intermedia quedó programada para el 9 de noviembre de 2026.

Gilda Lozoya fue detenida el 1 de julio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), señalada por su presunta responsabilidad en el caso Agronitrogenados.

La causa penal 211/2019 por la que enfrenta proceso es la misma en la que fueron imputados Emilio Lozoya y Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), por hechos relacionados con el caso Agronitrogenados.