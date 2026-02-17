Vinculan a proceso a ‘Gaby’ por homicidio en Iztapalapa

Un juez vinculó a proceso a Gabriela G. C., acusada de atropellar y arrastrar a un motociclista en Iztapalapa; enfrentará prisión preventiva

Un juez de Control vinculó a proceso a Gabriela G. C., conocida como ‘Gaby’, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La enfermera es señalada por el delito de homicidio calificado, al que el juez agregó la agravante de saña. Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, que cumplirá en el penal de Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

El juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante la audiencia, la imputada se reservó su derecho a declarar.

En caso de ser hallada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó pruebas para confirmar que la mujer detenida era la misma persona señalada por el atropellamiento, luego de que surgieran dudas sobre su identidad.

La detención se realizó el pasado 10 de febrero, tras permanecer más de un mes prófuga. Fue ubicada en el estado de Oaxaca.

Los hechos

De acuerdo con la investigación, la noche del 3 de enero Gabriela G. C. atropelló al motociclista Roberto Hernández y arrastró su cuerpo por varias calles de Iztapalapa.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo pasó un tope, lo que provocó que el cuerpo se desprendiera.

La víctima fue descrita por su familia como un hombre trabajador que laboraba como repartidor de una empresa de lácteos y que al momento del incidente se dirigía a recoger a su esposa a su centro de trabajo.