Vinculan a proceso a funcionario y taxista por asesinato de Manzo

Ambos fueron imputados por su probable participación en los hechos relacionados con el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del gobierno municipal de Uruapan, y Josué Eulogio ‘N’, alias ‘El Viejito’, identificado como taxista y presunto narcomenudista, fueron vinculados a proceso por su probable participación en los hechos relacionados con el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, entonces alcalde de Uruapan, Michoacán.

Durante la audiencia celebrada este día, el juez de control determinó que existen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad de ambos imputados en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio del funcionario municipal.

También enfrentan cargos por lesiones calificadas

Además del homicidio, el juzgador resolvió vincularlos a proceso por el delito de lesiones calificadas, en perjuicio de dos personas más que resultaron heridas durante el mismo hecho violento, ocurrido el 1 de noviembre.

La autoridad judicial señaló que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) permiten sostener, en esta etapa procesal, la posible intervención de los imputados en la planeación y desarrollo del ataque.

Prisión preventiva y plazo de investigación

Como medida cautelar, el juez impuso a Samuel García Rivero y a Josué Eulogio ‘N’ la prisión preventiva oficiosa, la cual permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso penal.

Asimismo, se autorizó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará con la recopilación de datos, peritajes y demás diligencias necesarias para fortalecer la acusación.

Samuel 'N' habría dado información de Carlos Manzo a cambio de droga

Durante la audiencia inicial en contra de Samuel ‘N’ y Josué ‘N’, alias ‘El Viejito’, se dio a conocer que, de manera presunta, el primero habría proporcionado información relacionada con Carlos Manzo Rodríguez a cambio de dosis de droga. Ambos son señalados como los últimos detenidos por el asesinato del funcionario en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la declaración de Josué ‘N’, Samuel ‘N’ le habría entregado datos relevantes a cambio de cocaína. En específico, se mencionó la entrega de dos grapas de dicha sustancia. Samuel ‘N’ se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan.

En la audiencia se expuso que Samuel ‘N’ habría tenido conocimiento del crimen días antes de que ocurriera el atentado, sin que, según el testimonio, mostrara remordimiento. Esta información forma parte de las líneas de investigación integradas en la carpeta del caso.

¿Cómo se conocieron Samuel N y El Viejito?

La relación entre ambos imputados se estableció por medio de un tercero, familiar de Josué ‘N’. Dicho individuo, además de ser taxista, presuntamente se dedicaba a la venta de droga vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las indagatorias señalan que Samuel ‘N’, identificado como consumidor frecuente, habría sido enlazado con un mando del CJNG conocido como ‘El M2’ para apoyar en la planeación del ataque. En este esquema, El Viejito fungió como interlocutor y recibió la instrucción de entregar droga sin costo a cambio de información sobre los movimientos de Carlos Manzo.

La detención de Josué ‘N’ ocurrió en Uruapan derivado de una falta administrativa, luego de que policías municipales lo sorprendieran orinando en la vía pública. Un día después, el detenido decidió rendir declaración y aportar información relevante para la investigación.

Datos aportados por autoridades federales

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Samuel ‘N’ habría comunicado a El Viejito el itinerario de Carlos Manzo el día del asesinato, incluyendo movimientos y retrasos tras salir de la Casa de Cultura.

También se indicó que Samuel ‘N’ presuntamente envió una fotografía que confirmaba la presencia de la víctima en el lugar donde ocurrió el homicidio. Dicha imagen fue localizada en un chat encabezado por Jorge ‘N’, alias ‘El Licenciado’.

Antecedentes de los implicados en asesinato de Manzo

Las investigaciones revelaron que Samuel ‘N’ cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022. Tras la detención, realizada el 9 de enero, se efectuaron tres cateos en inmuebles de Uruapan, donde se aseguró droga y ocho equipos de comunicación.

A ambos imputados se les cumplimentaron órdenes de aprehensión entre el jueves 8 y el sábado 10 de enero, por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, emitidas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.