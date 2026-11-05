Vinculan a proceso a funcionaria por caso Carlos Manzo

Rosa Alejandra Rauda, secretaria del Bienestar de Uruapan, es señalada por negarse a declarar en tres ocasiones ante el Ministerio Público

Una jueza de Control vinculó a proceso a Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de las investigaciones por el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

La funcionaria es señalada por negarse a declarar en tres ocasiones ante el Ministerio Público, pese a los citatorios y una multa que recibió para comparecer por el homicidio del edil, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025.

La jueza también le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Eduardo Ruiz, en Uruapan. Flores Rauda fue detenida el 29 de octubre en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Infonavit Balcones.

Relacionan a funcionaria con escolta detenido y presuntos integrantes del CJNG

De acuerdo con las investigaciones, Flores Rauda era una persona cercana y de confianza de Carlos Manzo y de su pareja, Grecia Quiroz García, actual alcaldesa sustituta de Uruapan.

La funcionaria es madre de Alejandro Flores Vargas, alias "El Macas", uno de los siete escoltas del exalcalde detenidos por homicidio por comisión, debido a su presunta falta de actuación durante el atentado en el que murió Manzo.

Además, autoridades identifican a Flores Rauda como tía directa de Alexis y Christian Medina García, conocidos como "El Brilloso" y "El Vikingo", respectivamente, quienes fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato y son señalados como integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la Fiscalía, "El Brilloso" era jefe de plaza del CJNG en Uruapan y tenía la confianza de Carlos Manzo y Grecia Quiroz. Esa cercanía le habría permitido infiltrarse en el Movimiento del Sombrero, plataforma política independiente fundada por el exalcalde, para conocer y vulnerar su círculo de seguridad y sus movimientos.

Por su parte, "El Vikingo", exboxeador profesional, habría sido reclutado por la organización criminal para encargarse de la red de extorsiones contra productores de aguacate.

Van 34 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

"El Brilloso" y "El Vikingo" son primos en segundo grado de 'El Macas'. Los tres fueron trasladados recientemente al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La Fiscalía de Michoacán informó que, con la detención de Flores Rauda, suman 34 personas detenidas por el caso. Entre ellas se encuentra Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R-1", señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo y líder de "Los Rs", una de las principales células del CJNG en Michoacán.