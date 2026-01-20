Vinculan a proceso a exrector de la Uacam por narcomenudeo

José Alberto Abud, exrector de la Uacam, y dos colaboradores enfrentarán proceso penal en libertad por posesión simple de cocaína en Campeche

José Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam), su chofer y uno de sus colaboradores fueron vinculados a proceso por la jueza de control Guadalupe Martínez, por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple.

Pese a la imputación, el académico continuará el proceso en libertad, con la medida cautelar de firmar periódicamente ante la autoridad judicial.

Argumentos de la defensa

La resolución fue emitida aun cuando la defensa sostuvo que no existen datos de prueba fehacientes, especialmente los videos de las cámaras de los policías estatales que realizaron la detención.

De acuerdo con el abogado Edwin Trejo, no hay evidencia que confirme que las 10 dosis de cocaína se encontraban en los portavasos de la camioneta en la que viajaba Abud, como se asentó en el parte policial.

Durante la audiencia, la jueza no consideró los señalamientos sobre la inexistencia de material videográfico ni los protocolos de aseguramiento del vehículo, que fue trasladado al corralón de manera presuntamente irregular.

Los tres imputados deberán presentarse a firmar de manera periódica en la Unidad de Medidas Cautelares y tienen prohibido salir del estado.

Acciones legales en curso

El litigante anunció que promoverá un amparo indirecto contra la vinculación a proceso, al considerar que la resolución carece de sustento probatorio suficiente.

Asimismo, señaló que su cliente está dispuesto a someterse a una prueba antidoping, siempre que la autoridad presente los videos correspondientes.