Vinculan a proceso a exfuncionario cercano a García Luna

Las indagatorias señalan un posible daño al erario superior a los 5 mil millones de pesos, presuntamente mediante contratos simulados

Un juez federal vinculó a proceso a Antonio 'N', excoordinador general de Centros Federales de Readaptación Social, por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con contratos del sistema penitenciario federal.

El exfuncionario, ligado a la estructura de Genaro García Luna, enfrentará proceso por los delitos de delincuencia organizada y peculado, luego de que la Fiscalía General de la República presentó elementos sobre un presunto desvío millonario de recursos públicos.

Juez impone prisión preventiva al exfuncionario

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido mientras avanza la investigación complementaria.

El juez fijó un plazo de tres meses para que las autoridades continúen con las indagatorias y reúnan más datos sobre el presunto esquema de corrupción en contratos penitenciarios federales.

El detenido ocupó la coordinación de los Ceferesos entre 2013 y 2018, periodo en el que tuvo bajo su responsabilidad parte de la administración de los centros penitenciarios federales del país.

Investigan presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos

De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario habría participado en un esquema relacionado con contratos para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios federales.

Las indagatorias señalan un posible daño al erario superior a los 5 mil millones de pesos, presuntamente mediante contratos simulados, empresas fachada y operaciones irregulares vinculadas a la red de García Luna.

Los contratos bajo revisión están relacionados con penales ubicados en distintas entidades del país, entre ellas Durango, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán.

Antonio Molina Díaz fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, durante un operativo en el que las autoridades le aseguraron teléfonos celulares, dinero en efectivo e identificaciones con distintos nombres.

Entre lo decomisado se reportaron recursos en moneda nacional y dólares, además de documentos que ahora forman parte de las indagatorias sobre su situación legal.

La existencia de identificaciones apócrifas llamó la atención de las autoridades, al tratarse de un exfuncionario que ya era señalado dentro de investigaciones de alto perfil.

También fue investigado por el incendio migratorio en Ciudad Juárez

El nombre de Molina Díaz ya había aparecido en otro caso relevante, debido a su paso como director de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración.

En ese cargo fue procesado por presuntas responsabilidades relacionadas con el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, tragedia en la que murieron 40 migrantes.

Aunque ese procedimiento es independiente del caso por los penales federales, volvió a colocar al exfuncionario bajo la atención de las autoridades.

La Fiscalía considera que Molina Díaz no habría actuado de manera aislada, sino como parte de una estructura integrada por exfuncionarios, operadores financieros y empresarios presuntamente vinculados a García Luna.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre el uso de contratos públicos para desviar recursos desde áreas estratégicas del sistema de seguridad y penitenciario federal.

Con la vinculación a proceso, las autoridades buscan avanzar en el seguimiento de una presunta red de corrupción que habría operado durante varios años dentro de instituciones clave del gobierno federal.