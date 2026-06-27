Vinculan a proceso a ‘El Virus’, líder de Nuevo Imperio

Un juez vinculó a proceso a Alberto Rodríguez, alias ‘El Virus’, por homicidio y ordenó prisión preventiva mientras continúan las investigaciones

Un juez de control vinculó a proceso a Alberto Rodríguez, alias “El Virus”, identificado como presunto líder del cártel Nuevo Imperio, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

Durante la audiencia de continuación, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó al juzgador resolver la situación jurídica del imputado, quien es señalado de encabezar una disputa criminal en la alcaldía Azcapotzalco contra el grupo conocido como Los Malportados.

Permanecerá en prisión preventiva

El juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Alberto Rodríguez permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso penal en su contra.

Asimismo, autorizó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la autoridad ministerial podrá reunir más elementos relacionados con el caso.

Fue detenido en un balneario

El presunto líder criminal fue capturado la semana pasada durante un operativo conjunto en el que participaron autoridades de la Ciudad de México, del Gobierno federal y del estado de Hidalgo.

La detención se llevó a cabo en un balneario donde se encontraba al momento de ser localizado por las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, en años recientes la organización encabezada por “El Virus” mantenía una alianza con el grupo de Los Malportados; sin embargo, la relación terminó y dio paso a una disputa por el control de diversas actividades delictivas en Azcapotzalco.

Además del delito de homicidio por el que fue vinculado a proceso, a Alberto Rodríguez se le relaciona con un caso de feminicidio, al menos cinco homicidios, así como con presuntos delitos de extorsión, robo y narcomenudeo.