Vinculan a proceso a 'El Jardinero', presunto alto mando del CJNG

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por un juez federal tras su detención en Nayarit, donde operaba como uno de los principales operadores del grupo criminal.

La decisión judicial se da luego de que el Ministerio Público Federal presentara datos de prueba que lo relacionan con delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, lo que permitió avanzar en su situación jurídica tras su captura en un operativo encabezado por fuerzas federales.

¿Por qué fue vinculado a proceso “El Jardinero”?

Durante la audiencia inicial, autoridades federales imputaron a Audias “N” por delitos relacionados con el uso de armamento exclusivo del Ejército. El juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras continúan las investigaciones.

Captura en Nayarit y traslado al Altiplano

El presunto líder criminal fue detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit durante un operativo de la Secretaría de Marina, resultado de meses de labores de inteligencia.

Posteriormente, fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México y más tarde ingresado al penal del Altiplano bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Las autoridades federales señalaron que su captura se realizó sin enfrentamientos, pese a que contaba con protección de hombres armados.

Su papel dentro del CJNG

“El Jardinero” era considerado uno de los hombres cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y se desempeñaba como jefe de seguridad dentro de la organización criminal.

También era señalado como posible sucesor en la estructura del CJNG, lo que lo colocaba como una figura clave dentro del grupo delictivo tras los recientes golpes a su cúpula.

Su influencia se extendía en distintas regiones del país, donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otras operaciones ilícitas.

Investigaciones en curso y posibles cargos adicionales

Aunque la vinculación a proceso se centra en delitos por armas, autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación en su contra por posibles vínculos con delitos de mayor impacto.

De acuerdo con reportes, también es requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, lo que podría derivar en un proceso de extradición en etapas posteriores.

Mientras tanto, su defensa contará con un plazo para presentar pruebas a su favor, en tanto que la Fiscalía continuará integrando la carpeta de investigación.