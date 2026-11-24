Bojun “N” fue procesado por lavado de dinero, delitos contra la salud y armas. Permanecerá en prisión preventiva tras un cateo en CDMX

Un juez federal vinculó a proceso a Bojun “N”, alias “El Chino”, luego de que fuera detenido durante un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde las autoridades aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, además de relojes de alta gama y otros objetos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el imputado enfrenta cargos por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Como medida cautelar, el juez determinó imponerle prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras continúa el proceso judicial. También estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Así fue el decomiso de más de 43 millones de pesos

La detención de “El Chino” ocurrió el pasado 4 de noviembre, durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo. La intervención fue resultado de una investigación iniciada en octubre, luego de que una denuncia anónima alertara sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con el ahora procesado.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Durante la inspección del domicilio, los agentes localizaron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en moneda nacional, cantidades que en conjunto equivalen aproximadamente a 43 millones 720 mil pesos.

Además del dinero, fueron asegurados relojes de alta gama, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, documentación, cartuchos útiles y vehículos. También se encontraron dosis de droga y otros indicios que fueron incorporados a la investigación ministerial.

Investigan presunta red de lavado de dinero

De acuerdo con las investigaciones de autoridades federales, Bojun “N” es señalado como presunto líder de una estructura dedicada al lavado de dinero, relacionada también con actividades de tráfico de armas y personas.

Las indagatorias apuntan a que la red tendría operaciones en distintas ciudades del país, entre ellas la Ciudad de México, Tijuana y Cancún. Asimismo, autoridades federales han señalado posibles vínculos con extorsiones a comerciantes.

La información sobre estas actividades forma parte de las líneas de investigación de las autoridades y deberá ser acreditada durante el procedimiento judicial.

“El Chino” permanecerá en prisión preventiva

Tras analizar los datos de prueba presentados por la FGR, el juez determinó que existen elementos para continuar el proceso penal contra Bojun “N” por los tres delitos que le fueron imputados.

El plazo de cuatro meses concedido para la investigación complementaria permitirá al Ministerio Público continuar reuniendo pruebas y fortalecer la carpeta de investigación.

Mientras tanto, el acusado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente bajo la medida de prisión preventiva oficiosa. La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, por lo que se mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.