Vinculan a proceso a dos mujeres por sustracción de bebé

Karla Daniela “N” y Anabel “N” enfrentarán proceso por desaparición forzada tras el robo de una recién nacida en un hospital de Durango.

La tarde de este viernes fueron vinculadas a proceso Karla Daniela “N” y Anabel “N”, señaladas por su presunta participación en la sustracción de una bebé de un mes de nacida del Hospital Materno Infantil de Durango. Ambas enfrentan cargos por el delito de desaparición forzada por particulares, luego de que la tipificación inicial de secuestro fuera reclasificada.

Durante la audiencia, que inició poco después de las 9:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 3:00 de la tarde, el juez determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva. El plazo para la investigación complementaria fue fijado en un mes.

De la desaparición al hallazgo: el caso que conmocionó Durango

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre, cuando la menor fue sustraída del área de neonatos del Hospital Materno Infantil, antes de las 16:00 horas. Tras percatarse de su ausencia, los padres denunciaron el hecho ante la Fiscalía General del Estado, que activó la Alerta Amber y difundió un retrato hablado de la presunta responsable.

La #FGED de #Durango difundió el retrato hablado de la mujer que presuntamente se robó a la bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz, de apenas un mes de edad, del Hospital Materno Infantil de la capital.https://t.co/3GQM6IDkse pic.twitter.com/y2BMuqQvnd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2025

Durante la búsqueda, familiares y vecinos bloquearon la calle 5 de Febrero para exigir la aparición de la bebé, quien padece un problema hepático y requiere una fórmula especial para su alimentación.

Horas más tarde, la menor fue localizada por ciudadanos en un área pública del fraccionamiento Hacienda de las Flores. Posteriormente, la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, informó sobre la detención de las dos mujeres presuntamente involucradas.

🚨#URGENTE | Detienen a Karla Daniela "N" y Anabel "N", señaladas como presuntas responsables del robo de la bebé Judith Alejandra en el Hospital Materno Infantil de #Durango.



Así lo informó Sonia Yadira De La Garza, Fiscal General de la entidad. https://t.co/qJA9hojrgj pic.twitter.com/oTLJc5GTs4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2025

De acuerdo con la autoridad, Karla Daniela habría planeado el robo para engañar a su pareja y obtener beneficios económicos, mientras que Anabel “N” es señalada como posible cómplice por compartir información dentro del hospital.

Sin embargo, familiares de Anabel han rechazado las acusaciones y denunciado presuntas irregularidades en la investigación. Incluso, difundieron un video en el que aseguran que se intentó inculparla falsamente, aunque la Fiscalía negó dichos señalamientos.

Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad total de las involucradas y esclarecer los hechos que provocaron la desaparición temporal de la recién nacida.