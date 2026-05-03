Vinculan a proceso a agresor de Wendy Hernández

Además, se investiga la posible participación de familiares en los hechos, lo que podría ampliar las responsabilidades legales en el caso.

Un juez vinculó a proceso a un enfermero acusado de agredir brutalmente a su esposa en el municipio de Ecatepec, Estado de México, en un caso que dejó a la víctima en estado crítico tras recibir múltiples heridas con arma blanca.

La joven, identificada como Wendy Gabriela Hernández, sobrevivió a un intento de feminicidio luego de ser atacada en su domicilio, donde además habría sido privada de la libertad por su agresor, quien también se desempeñaba como enfermero.

¿Qué determinó el juez en el caso?

Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían elementos suficientes para vincular a proceso al imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por lo que permanecerá bajo medida cautelar mientras avanza la investigación.

El proceso judicial continuará con la etapa complementaria, en la que se reunirán más pruebas para esclarecer los hechos.

¿Cómo ocurrió la agresión contra Wendy?

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue atacada con un arma punzocortante en múltiples ocasiones, lo que le provocó lesiones graves en distintas partes del cuerpo.

El ataque la dejó en estado delicado de salud, incluso en coma temporal, debido a la gravedad de las heridas sufridas.

🟣 #NiUnaMás | ¡Justicia para Wendy! ✊🏼



"En todo momento le pedía a Dios que no me dejara, que me siguiera protegiendo, porque yo realmente tenía mucho miedo", relata Wendy, víctima de intento de feminicidio por parte de su pareja, Pedro Jared "N", quien la apuñaló en 25… pic.twitter.com/7tmJwpZ6cZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 27, 2026

¿Qué se sabe del agresor?

El presunto responsable, identificado como Pedro Jared “N”, fue detenido días después del ataque tras un operativo en el Estado de México, luego de permanecer oculto para evadir a las autoridades.

Además, se investiga la posible participación de familiares en los hechos, lo que podría ampliar las responsabilidades legales en el caso.

¿Cuál es el estado actual de la víctima?

Wendy Gabriela logró sobrevivir al ataque; sin embargo, enfrenta un proceso de recuperación prolongado debido a las secuelas físicas que le dejaron las agresiones, entre ellas daños en órganos y limitaciones en su movilidad.

La joven también ha denunciado amenazas posteriores al ataque, por lo que ha solicitado protección para ella y su familia mientras continúa el proceso legal.

Con la vinculación a proceso, el caso continuará su curso en el sistema judicial del Estado de México, donde se determinará la responsabilidad del acusado y las posibles sanciones conforme avance la investigación.