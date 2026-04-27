Vinculan a proceso a 8 policías por operar como halcones del CJNG

Las autoridades indicaron que los policías contaban con años de servicio, lo que les daba acceso a información interna de alto valor.

Ocho policías municipales de Manzanillo, Colima fueron vinculados a proceso por su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que habrían servido como “halcones” mediante el filtrado de información clave de seguridad.

De acuerdo con la investigación, los elementos habrían compartido datos sobre operativos, presencia de fuerzas federales y movimientos de autoridades, lo que facilitó actividades delictivas en el municipio.

¿Cómo operaban los policías señalados?

Las indagatorias señalan que los agentes proporcionaban información estratégica en tiempo real, incluyendo reportes sobre patrullajes, puntos de revisión y atención a incidentes de seguridad.

Esta información era entregada a una célula del CJNG, lo que representó un riesgo directo para las labores de seguridad pública y permitió al grupo criminal anticipar acciones de las autoridades.

Además, se identificó el uso de aplicaciones de mensajería cifrada para mantener comunicación con integrantes del grupo delictivo, lo que complicaba el rastreo de sus actividades.

Hechos ocurrieron en 2023

Según el Ministerio Público, los delitos por los que fueron procesados ocurrieron entre el 2 y el 19 de diciembre de 2023, periodo en el que los policías habrían mantenido comunicación constante con el grupo criminal.

Durante ese tiempo, compartieron información sobre la presencia o ausencia de fuerzas de seguridad, así como datos relacionados con hechos delictivos registrados en la zona.

Delitos que enfrentan los implicados

Los ocho elementos —siete hombres y una mujer— enfrentan cargos por uso indebido de información y asociación delictuosa, entre otros delitos relacionados con la filtración de datos sensibles.

Las autoridades indicaron que los policías formaban parte activa de la corporación y contaban con años de servicio, lo que les daba acceso a información interna de alto valor.

El caso se derivó de labores de inteligencia que permitieron detectar irregularidades en el flujo de información dentro de la corporación municipal.