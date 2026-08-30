Vinculan a ocho por secuestro en carretera de Tulancingo

Las investigaciones de la Fiscalía permitieron la detención de los sospechosos tras plagiarse a dos personas en la vía pública.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de ocho personas investigadas por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido el pasado junio en perjuicio de dos personas que reparaban un vehículo sobre la carretera Tulancingo-Huauchinango.



La detención de Anaid "N", Xóchitl "N", Luis "N", Carlos "N", Moisés "N", Jesús "N", Valeria "N" y Litzi "N" se concretó tras una serie de diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Como parte de las indagatorias, las autoridades realizaron análisis financieros, rastreo de líneas de comunicación y el cateo simultáneo en cinco inmuebles donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso para ocho personas por su posible participación en el delito de secuestro agravado, cometido en contra de dos víctimas que se encontraban reparando un vehículo en la carretera Tulancingo-Huauchinango, en junio del presente año.



Más… pic.twitter.com/TJxNpvTt9O — FGR México (@FGRMexico) August 29, 2026 Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, presentó los elementos de prueba necesarios para que el juez de control determinara iniciar el proceso penal correspondiente contra los imputados, quienes mantendrán la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme por parte del órgano judicial.