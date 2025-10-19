Vinculan a mujer por presunta explotación contra menor en Jalisco

Estos hechos aparentemente ocurrieron en el municipio de Tlajomulco, donde la acusada ofrecía a su hija a cambio de dinero en efectivo o presuntas drogas

La Fiscalía del Estado de Jalisco vinculó a proceso a Laura "N", por su presunta responsabilidad en explotar sexualmente a su propia hija cuando tenía 11 años.

Esta aprehensión ocurrió en el municipio de Tlajomulco, donde aparentemente la mujer ofrecía a su hija a distintos hombres a cambio de dinero y enervantes, entre los años 2021 y 2022.

De acuerdo con la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, la mujer es acusada del delito de trata de personas, en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual en agravio a su hija.

Luego de ser aprehendida, autoridades pusieron a la acusada a disposición de un juzgado, donde fue vinculada a proceso con una medida cautelar de un año de prisión preventiva oficiosa y tres meses de investigación complementaria.