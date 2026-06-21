Vinculan a mexicanos con red entre Cártel de Sinaloa y Colombia

La captura se llevó a cabo en Medellín como parte de una acción coordinada entre agencias de seguridad colombianas y estadounidenses.

Dos hermanos de nacionalidad mexicana, identificados por las autoridades como los “Pacheco”, fueron detenidos en Medellín, Colombia, tras un operativo internacional en el que participaron la Dirección Antinarcóticos de Colombia, la DEA y los U.S. Marshals, por su presunta participación en una red de enlaces entre el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo.

Las autoridades colombianas los señalan como piezas clave en la articulación de contactos entre ambas estructuras criminales, una de México y otra de Colombia, consideradas entre las más influyentes del narcotráfico en la región.

¿Cómo operaban los hermanos detenidos en Medellín?

De acuerdo con los reportes de inteligencia, los hermanos habrían funcionado como intermediarios para facilitar comunicaciones y acuerdos operativos entre el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia.

Su presunta labor se concentraba en establecer vínculos con redes criminales en Antioquia, zona que en los últimos años ha sido señalada como un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas en Sudamérica.

Operativo conjunto entre Colombia y Estados Unidos

La captura se llevó a cabo en Medellín como parte de una acción coordinada entre agencias de seguridad colombianas y estadounidenses, enfocada en desmantelar estructuras de cooperación internacional del crimen organizado.

Las investigaciones apuntan a que los detenidos habrían contribuido a fortalecer las conexiones entre grupos del Valle de Aburrá y organizaciones extranjeras, lo que ha impulsado la expansión de rutas del narcotráfico en la región.

Antioquia, región estratégica para el narcotráfico

Las autoridades señalan que el departamento de Antioquia se ha convertido en un territorio clave para las operaciones del crimen organizado debido a la reconfiguración de grupos locales y su conexión con cárteles internacionales.

Este escenario ha permitido la consolidación de corredores ilegales para el tráfico de drogas y otros ilícitos, con presencia de múltiples organizaciones que buscan controlar rutas hacia el exterior.