Vinculan a maestra por grabar a alumnas en el baño a escondidas

El caso se descubrió después de que su pareja le encontró en su teléfono celular imágenes de sus hijas menores de edad de índole sexual

Un hombre descubrió que su pareja, quien debía estar cuidando a sus hijas menores de edad, en realidad era su verdugo, al encontrarle fotografías de índole sexual, lo que destapó un posible caso de trata de personas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención y vinculación a proceso de Nayelli "N", por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, en agravio de sus dos hijas.

Detención en Tláhuac tras hallazgo de material

La mujer fue aprehendida el 11 de marzo de 2026 por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Tláhuac, luego de que el padre de las menores, y pareja de la imputada, presentara una denuncia.

Según el reporte, en un teléfono celular y una computadora vinculados con Nayelli "N" se localizaron fotografías y videos de índole sexual en los que se involucraba a las menores, además de otros archivos obtenidos mediante cámaras de videovigilancia.

Videos provenían de escuela donde trabajaba

Las investigaciones permitieron establecer que parte del material correspondía a grabaciones captadas en los baños de una escuela donde la imputada se desempeñaba como profesora, en las que se observaba a otras niñas.

Debido a la naturaleza de los hechos, las autoridades dieron vista a la Fiscalía General de la República (FGR), al tratarse de conductas que podrían constituir delitos de carácter federal.

Vinculan a proceso por pornografía infantil

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación.

Durante la audiencia inicial, realizada el 13 de marzo, un juez de control determinó vincular a proceso a Nayelli "N", además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Autoridades reiteran compromiso con protección de menores

La Fiscalía capitalina señaló que continuará con las indagatorias para esclarecer completamente el caso y reiteró su compromiso de perseguir los delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y reforzar las acciones para su protección.