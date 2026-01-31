Vinculan a ‘Los Chapitos’ con ataque a diputados de MC

Autoridades federales detallan avances, ruta de escape y vehículos usados tras la agresión armada en Culiacán; indagan célula criminal responsable

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán fue perpetrado por una célula criminal vinculada a ‘Los Chapitos’, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al actualizar el avance de las investigaciones federales sobre la agresión armada registrada tras una sesión legislativa en Sinaloa.

El funcionario indicó que existen avances en la indagatoria y que los resultados se darán a conocer en breve. Señaló que el caso se trabaja de forma coordinada con autoridades estatales y federales y que ya se cuenta con líneas de investigación activas sobre los participantes y la logística de la huida.

Cómo ocurrió el ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

La agresión se registró sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo en Sinaloa, minutos después de que los legisladores salieron del recinto legislativo. De acuerdo con los reportes integrados a la carpeta de investigación, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaban y dispararon por ambos lados mientras la unidad estaba en circulación.

Las detonaciones impactaron el automóvil y dejaron heridos a los dos ocupantes. Equipos de emergencia acudieron al sitio para brindar auxilio y realizar el traslado a un hospital.

Más tarde, información compartida por el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, comentó que el diputado fue operado con éxito, mientras que la legisladora desafortunadamente perdió un ojo a causa del ataque.

Qué dijo Harfuch sobre la célula de ‘Los Chapitos’

Durante un informe de seguridad, García Harfuch confirmó que el ataque fue ejecutado por una célula ligada a ‘Los Chapitos’, facción del Cártel de Sinaloa. Precisó que la investigación continúa en desarrollo y que se integran elementos periciales, testimoniales y de videovigilancia.

“Tenemos avances, la investigación la estamos trabajando, fue una célula de los Chapitos y los vamos a dar a conocer pronto, hay historia en el hospital”.

Indicó que el gobierno federal mantiene operativos y acciones de seguimiento para ubicar a los responsables y presentar resultados conforme avance la integración del caso.

Así fue la ruta de escape tras la agresión armada

Datos de campo señalan que, tras el ataque armado en Culiacán, los agresores escaparon primero en un vehículo tipo sedán, el cual fue abandonado a corta distancia, en la zona de la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Posteriormente, habrían despojado a un ciudadano de una camioneta para continuar la huida hacia el sur de la ciudad. Esa segunda unidad coincide con un vehículo localizado más tarde en una plaza comercial, como parte del seguimiento de trayectos y tiempos de desplazamiento.

Dónde localizaron la camioneta vinculada al ataque en Culiacán

La camioneta de carga ligera color blanco con caja tipo panel fue ubicada en el segundo nivel de un estacionamiento de un complejo comercial. Se encontraba sin ocupantes y sin daños visibles en la carrocería al momento de la inspección inicial.

El área fue asegurada para diligencias periciales. Los equipos técnicos revisan cámaras de videovigilancia, accesos vehiculares, registros de ingreso y salida, así como trayectos captados por sistemas de monitoreo urbano.