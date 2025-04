 Vinculan a influencer por ingresar ilegalmente a Guardería ABC

Sofía 'Pía' Díaz, creadora de contenido digital originaria de Hermosillo, fue vinculada a proceso por encubrimiento tras su incursión no autorizada en la Guardería ABC, escenario de la tragedia de 2009 en la que murieron 49 niños. La decisión fue emitida el jueves 10 de abril por un juez federal en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el abogado Gabriel Alvarado, representante legal del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, la resolución deriva de una denuncia presentada en 2021 por seis madres integrantes del grupo. El caso se centra en el ingreso de Díaz al inmueble (protegido por la Fiscalía General de la República) y la manipulación de objetos personales pertenecientes a las víctimas, como juguetes, útiles escolares y credenciales.

Este acceso quedó registrado en un video publicado por el canal Badabun, en el que se observa a Díaz y otros influencers recorriendo el lugar y tocando elementos que forman parte de una investigación en curso.

“La gente no dimensiona que esos objetos son pruebas, son pertenencias de los niños y niñas fallecidos o lesionados, y que las madres y padres nunca recibieron porque siguen siendo parte del caso”, señaló Alvarado.

El juez del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora determinó que existen elementos suficientes para que la influencer enfrente un proceso penal por alterar ilícitamente la escena del delito, conducta tipificada en el Artículo 400, Párrafo Primero, Fracción VI del Código Penal Federal.

Aunque no enfrentará prisión preventiva, ya que el delito no se considera grave y la pena va de tres meses a tres años de prisión, Díaz deberá presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y no podrá cambiar de domicilio sin autorización judicial. No se le impuso fianza económica como medida cautelar.

