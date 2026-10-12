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Vinculan a “El Junior” con extorsiones y ataques en Acapulco

Por: Sergio Villarreal

11 Octubre 2026, 12:57

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García Harfuch reconoció el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado para fortalecer la coordinación entre las instituciones que participaron

Vinculan a “El Junior” con extorsiones y ataques en Acapulco

Autoridades federales y estatales detuvieron en Acapulco a Eliceo V. “N”, alias “El Junior”, señalado como presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos” y relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central, homicidios y ataques contra transportistas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este domingo 11 de octubre que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación. En la operación participaron elementos de esa dependencia y de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía de Guerrero.

Vinculan a “El Junior” con ataque contra agentes federales

De acuerdo con García Harfuch, el detenido estaría relacionado con la célula que agredió a integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en octubre de 2025, cuando realizaban operativos para detener a presuntos extorsionadores en Acapulco.

Con esta captura, suman siete personas detenidas en relación con aquella agresión, según el balance presentado por el funcionario. El secretario reiteró que los ataques contra el personal de la institución no quedarán impunes.

Los señalamientos contra “El Junior” también incluyen presuntas extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco y agresiones contra trabajadores del transporte. Hasta el momento, no se han detallado los casos específicos de homicidio con los que las autoridades lo relacionan.

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Aseguran armas, droga y una camioneta

Durante la detención fueron aseguradas dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta. La información difundida no precisa el tipo de sustancias localizadas ni las características del vehículo.

García Harfuch reconoció el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado para fortalecer la coordinación entre las instituciones que participaron en las acciones de seguridad en Guerrero.

El anuncio de la captura no detalla el punto exacto de Acapulco donde se realizó el operativo ni los cargos que serán presentados ante un juez. La posible responsabilidad del detenido deberá establecerse mediante las investigaciones y el procedimiento judicial correspondiente.

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