Vinculan a 'El Gregory' presunto miembro de La Unión Tepito

Entre los delitos que las autoridades le atribuyen se encuentran homicidios, lesiones provocadas por arma de fuego, extorsión y narcomenudeo.

Gregory “N”, conocido con los alias de “El Gregory” o “El J”, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, luego de ser detenido durante un operativo realizado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

El sujeto fue capturado el pasado 15 de junio en un inmueble ubicado en esa demarcación y es considerado por las autoridades como un objetivo prioritario debido a su presunta relación con una célula del grupo delictivo conocido como La Unión Tepito.

Lo relacionan con diversos delitos de alto impacto

De acuerdo con las investigaciones y trabajos de inteligencia, Gregory “N” estaría vinculado con distintos hechos delictivos registrados principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Entre los delitos que las autoridades le atribuyen se encuentran homicidios, lesiones provocadas por arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otras conductas consideradas de alto impacto en la capital del país.

Juez impone prisión preventiva

Durante la audiencia inicial celebrada este 22 de junio, el Ministerio Público presentó los datos de prueba obtenidos durante la investigación para sustentar la imputación en contra del detenido.

Tras analizar los elementos expuestos por la fiscalía, el juez de control determinó vincularlo a proceso por su probable participación en delitos contra la salud.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.