Vinculan a ‘El Comandante’ por homicidio de B-King y Regio Clown

La jueza ordenó prisión preventiva al presunto coautor del asesinato de los artistas colombianos y pidió indagar la denuncia de tortura hecha por el imputado.

Una jueza del Poder Judicial del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso contra Cristopher “N”, alias “El Comandante”, señalado como coautor material del homicidio de los artistas colombianos Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis (Regio Clown).

La audiencia duró más de 12 horas. La juzgadora determinó que existían elementos suficientes para procesarlo y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

El Ministerio Público señaló que “El Comandante” fungió como enlace entre las víctimas y un sujeto identificado como “El Pantera”, presunto líder criminal y autor intelectual del doble asesinato. Según las investigaciones, el homicidio se ordenó tras un conflicto personal con Regio Clown, además de supuestas declaraciones sobre su vida privada.

Los hechos ocurrieron el 16 de septiembre, cuando los artistas fueron interceptados al salir de un gimnasio en Polanco, privados de la libertad y trasladados a un domicilio en Iztapalapa, donde fueron degollados y mutilados. Testigos protegidos señalaron que el objetivo era únicamente Regio Clown, pero asesinaron también a B-King para no dejar testigos.

Cristopher “N” negó los señalamientos, afirmó no ser “El Comandante” y aseguró que fue detenido de forma arbitraria en Ecatepec, además de haber sido torturado junto con su esposa. Ante esto, la jueza ordenó abrir una carpeta de investigación sobre la denuncia, pero ratificó la vinculación a proceso y mantuvo la prisión preventiva.