Vinculan a 'El Chessman' por asesinato de sacerdote en Chiapas

El detenido fue identificado como presunto autor material, debido a que las pruebas lo señalan como el encargado de la coordinación del crimen

Un juez vinculó a proceso a Hector "N", alias "El Chesman" por su probable responsabilidad en el homicidio del sacerdote Marcedo Pérez, registrado en ocubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La Fiscalía General de la República obtuvo su vinculación luego de identificarlo como presunto líder de un grupo criminal con operaciones en esa entidad, además del delito de homicidio calificado.

El Ministerio Público de la Federación presentó datos de prueba suficientes para constatar que fungió como autor intelectual en el asesinato del párroco.

Además, el juez también dictó prisión preventiva oficiosa, así como seis meses de plazo par la investigación complementaria.

Se presume que Edgar "N" fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser identificado como el autor material del crimen, debido a que se ocultó afuera de la capilla de Cuxtitali para después seguir al padre y dispararle en al menos una ocasión.