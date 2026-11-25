Un policía municipal y una funcionaria de seguridad son señalados por presuntamente ordenar el asesinato de Óscar Leonel, en San Francisco del Rincón

Dos funcionarios del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el asesinato del policía municipal Óscar Leonel, ocurrido el pasado 7 de noviembre.

Los imputados fueron identificados como Guadalupe Josafat, elemento activo de la Policía Municipal, y Evelyn del Rocío, empleada del Centro de Vigilancia y Coordinación de Seguridad Pública Municipal. La Fiscalía General del Estado (FGE) los señaló como presuntos responsables de ordenar el ataque contra su compañero.

Tras la audiencia inicial, un juez determinó vincularlos a proceso por el delito de homicidio en contra de servidores públicos y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el desarrollo del procedimiento penal.

Así ocurrió el asesinato del policía municipal

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el homicidio ocurrió entre las 19:00 y las 23:00 horas del 7 de noviembre de 2026, cuando Óscar Leonel circulaba en un automóvil por el Libramiento Sur, en el cruce con el bulevar Emiliano Zapata y un camino vecinal, a la altura de la colonia San José de los Fresnos.

En ese punto, dos hombres que viajaban en una motocicleta se emparejaron con el vehículo del oficial y le dispararon con un arma de fuego. Los impactos le provocaron heridas en el tórax que ocasionaron su muerte en el lugar. Después, los agresores escaparon en la misma unidad.

La Fiscalía sostuvo que los atacantes materiales habrían actuado siguiendo las instrucciones y una determinación previa de Guadalupe Josafat y Evelyn del Rocío, quienes presuntamente participaron en la planeación del crimen.

Los funcionarios permanecerán en prisión preventiva

Como resultado de las indagatorias, el Ministerio Público obtuvo y ejecutó órdenes de aprehensión contra los dos servidores públicos, quienes posteriormente fueron presentados ante un juez de Control.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los datos de prueba reunidos en la carpeta de investigación y solicitó que ambos fueran vinculados a proceso. La autoridad judicial consideró que existían elementos para continuar el procedimiento penal y ordenó que permanecieran en prisión preventiva justificada.

Ante el caso, el gobierno municipal encabezado por el alcalde Antonio Marún González manifestó que continuará colaborando con las autoridades investigadoras, conforme a sus atribuciones.

La administración señaló que respetará el debido proceso y la presunción de inocencia de los funcionarios involucrados mientras se desarrolla la investigación.