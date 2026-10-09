Vinculan a 'Capitán Sol' por caso de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso este jueves a Miguel Ángel "N", alias "Capitán Sol" por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada por huachicol fiscal.

A través de un comunicado, la dependencia mencionó que esta decisión se tomó luego de aportarse los datos de prueba correspondientes para proceder.

Este hombre también apodado “Sol” y/o “Mike”, como capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina, fue detenido este primero de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco.

Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México y quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Después fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como "El Altiplano", donde enfrentaría su proceso ante un juez federal.

De acuerdo con las autoridades, este hombre sobornó a personal aduanal para facilitar el ingreso de combustible de contrabando, además de intervenir en movimientos y designaciones de personal relacionado con aduanas marítimas en el caso de huachicol fiscal con los hermanos Farías Laguna.

'Capitán Sol' ligado a casas de apuestas y casinos

Una investigación también detectó operaciones vinculadas con casas de apuestas y casinos.

Entre 2015 y 2023 se registraron 400 avisos de operaciones de apuesta relacionados con "Capitán Sol", con pagos acumulados por 52 millones 128 mil 239 pesos; 99.73% habría sido realizado en efectivo.

Además, la indagatoria patrimonial refiere compras de tarjetas de prepago por más de $2 millones de pesos, una joya de $428,500 pesos, cheques de caja por más de $5 millones de pesos y adquisiciones inmobiliarias.