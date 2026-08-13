Vinculan a Ángel Aguirre por ocultar pruebas de caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó este miércoles a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada por ocultar información sobre el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la dependencia federal, su proceso se dio bajo el delito de desaparición forzada de personas bajo la hipótesis de que el servidor público ocultó información.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso del ex gobernador de Guerrero, Ángel “N”, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas bajo la hipótesis de que el servidor público ocultó información. La autoridad… pic.twitter.com/XSTdRXVEJA — FGR México (@FGRMexico) August 12, 2026

Por ello, se reiteró que se mantendría la prisión preventiva oficiosa en su contra, por lo que seguirá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 "El Altiplano".

Además, se le concedieron cuatro meses de investigación complementaria para recabar lo necesario para su siguiente audiencia.

¿Quién es el exgobernador Ángel Aguirre?

Ángel Aguirre Rivero fungía como gobernador de Guerrero cuando los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, en Iguala.

Policías municipales de Iguala detuvieron a los normalistas y posteriormente los entregaron a integrantes del crimen organizado. La investigación posterior ha señalado también la participación de distintas corporaciones de seguridad y de miembros de las Fuerzas Armadas.

La crisis derivada de la desaparición llevó a Aguirre a renunciar a la gubernatura de Guerrero el 24 de octubre de 2014, menos de un mes después de los hechos. Su salida ocurrió en medio de la presión política.

En diciembre de 2017, Aguirre intentó regresar a la política. Inició su precampaña para buscar una candidatura a diputado federal por una alianza integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.