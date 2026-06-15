Vinculan 9 policías de Veracruz por supuesto secuestro y tortura

Además, impuso prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Nueve elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado y tortura contra cinco personas, en un caso ocurrido entre julio y septiembre de 2023 y que ahora es investigado por autoridades federales.

La Fiscalía General de la República informó que un juez federal consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para iniciar un proceso penal contra los exservidores públicos, quienes permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

¿Quiénes son los policías vinculados a proceso?

Los imputados fueron identificados como Sergio Molina Cabañas, Jorge Alejandro Ruíz Carmona, Jesús Gustavo Zacarías Hernández, Aarón Bautista Martínez, Yadira Antonia Chávez Prado, Yael Rosas Cortez, Lino Zacarías Bautista, Conrado Hernández Pérez y Artemio López Ovando.

De acuerdo con las investigaciones, los acusados habrían participado en la privación ilegal de la libertad y actos de tortura contra cinco víctimas cuando se desempeñaban como elementos de seguridad estatal.

Las acusaciones surgieron por hechos de 2023

Las indagatorias señalan que algunas de las víctimas fueron interceptadas por policías que utilizaban patrullas oficiales para realizar retenes irregulares. Posteriormente, habrían sido privadas de la libertad y sometidas a agresiones físicas antes de ser liberadas.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con fuerzas federales, en distintos municipios de Veracruz e incluso en instalaciones policiales.

Juez ordena prisión preventiva

Tras la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, el juez determinó vincular a proceso a los nueve acusados por los delitos de secuestro agravado y tortura. Además, impuso prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La FGR señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos, al tiempo que recordó que las personas imputadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.