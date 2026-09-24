Vigila Baja California Sur a huracán Polo por posibles efectos

Los modelos de pronóstico indican que podría acercarse a aguas cercanas a la península de Baja California Sur durante el fin de semana

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El huracán Polo perdió fuerza durante las primeras horas de este miércoles al degradarse de categoría 5 a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson; sin embargo, continúa siendo un sistema de gran intensidad y mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Baja California Sur, donde podría generar efectos indirectos durante los próximos días.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, el ciclón se localiza frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene vientos máximos sostenidos cercanos a los 240 kilómetros por hora, con rachas superiores, mientras avanza lentamente hacia el norte.

Aunque la trayectoria prevista no contempla un impacto directo sobre territorio nacional en el corto plazo, los modelos de pronóstico indican que podría acercarse a aguas cercanas a la península sudcaliforniana durante el fin de semana.

Autoridades de Protección Civil y la Mesa Estatal de Seguridad de Baja California Sur informaron que mantienen un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno, ya que se prevé que entre el 26 y 27 de septiembre comiencen a sentirse algunos de sus efectos indirectos en la entidad.

Entre los principales riesgos destacan el incremento del oleaje, corrientes marinas peligrosas, lluvias de intensidad variable y rachas de viento en zonas costeras.

Los pronósticos señalan que Polo podría aproximarse a la región como un huracán de categoría 3, desplazándose de manera paralela a la costa occidental de la península, sin que hasta ahora exista una previsión oficial de impacto directo.

No obstante, especialistas advierten que la trayectoria de un ciclón tropical puede modificarse conforme evoluciona el sistema, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Ante este escenario, los gobiernos estatal y municipal han comenzado acciones preventivas y mantienen coordinación con las fuerzas armadas para una eventual activación de los planes de auxilio a la población, en caso de que las condiciones meteorológicas lo requieran.

Mientras tanto, las autoridades exhortaron a la población de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé a mantenerse informada mediante canales oficiales y evitar la difusión de rumores, especialmente durante una temporada ciclónica que ha mostrado una actividad significativa en el Pacífico mexicano.

La evolución de Polo continuará siendo vigilada durante las próximas horas, ya que cualquier cambio en su intensidad o trayectoria podría modificar el pronóstico de afectaciones para Baja California Sur.