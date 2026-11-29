El conductor de una unidad de carga trató de cruzar las vías férreas antes del paso del convoy; sin embargo, fue alcanzado por la locomotora

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Un aparatoso accidente ferroviario se registró en San Miguel de Allende, Guanajuato, luego de que un camión intentara ganarle el paso al tren y terminara siendo impactado por la locomotora, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la unidad de carga buscó atravesar las vías férreas antes de que pasara el convoy; sin embargo, no logró completar la maniobra y fue alcanzado por la locomotora, quedando a punto de volcar.

El percance ocurrió durante la mañana de este sábado y provocó momentos de tensión entre automovilistas y vecinos de la zona, quienes presenciaron el choque y dieron aviso a las autoridades.

Movilización de cuerpos de auxilio

Tras el accidente, elementos de Protección Civil, paramédicos y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia, evaluar posibles lesionados y coordinar las labores necesarias para retirar la unidad siniestrada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre el número de personas afectadas ni la gravedad de las lesiones derivadas del percance, aunque se indicó que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Llaman a extremar precauciones en cruces ferroviarios

Autoridades reiteraron el llamado a conductores de vehículos particulares y de carga para respetar la señalización y los protocolos de seguridad en este tipo de cruces, recordando que una locomotora requiere una distancia considerable para detenerse, lo que reduce la posibilidad de evitar una colisión cuando existe una maniobra imprudente.

Mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades, el accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona y dejó imágenes que evidencian la magnitud del impacto entre el tren y el camión.