Video: Tesla atraviesa portón y derriba barda en Cuajimalpa

El vehículo descendió a alta velocidad por una pendiente con curva, derribó el portón de una vivienda, atravesó el inmueble y rompió parte de una barda

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Un Tesla Model Y terminó dentro de una segunda vivienda después de derribar el portón de una casa, atravesar el inmueble y romper parte de una barda en la colonia Lomas del Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.

El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran cómo el automóvil desciende a gran velocidad por una pendiente con curva, sigue de frente y se impacta contra la entrada de una propiedad.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor habría intentado esquivar un camión de volteo que subía por la misma pendiente, sin embargo perdió el control del vehículo y terminó atravesando la vivienda.

El auto cruzó la propiedad y cayó al otro lado

Las cámaras instaladas al interior del inmueble captaron el momento en que el Tesla derriba el portón y continúa su recorrido hasta llevarse parte de la barda trasera.

El vehículo terminó del otro lado, dentro de otra vivienda situada al otro lado de la calle.

Los primeros informes señalan que el conductor resultó ileso. Hasta el momento, la información disponible no precisa el monto de los daños materiales ocasionados en las propiedades afectadas.

Después del accidente, el automóvil fue retirado con ayuda de una grúa. Un automovilista grabó las maniobras y las imágenes permitieron apreciar daños en la parte frontal del Tesla Model Y.