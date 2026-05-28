Video: surge un géiser en patio de una casa en Michoacán

Un géiser emergió de manera repentina en el patio de una vivienda ubicada en la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán

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Un géiser emergió de manera repentina en el patio de una vivienda ubicada en la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán, provocando alarma entre los habitantes debido a la expulsión de agua hirviendo, vapor y lodo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el fenómeno generó una abertura de aproximadamente cuatro metros de diámetro, desde donde comenzó a brotar agua caliente de forma intermitente.

El titular de Protección Civil estatal, Amuravi Ramírez Cisneros, explicó que el fenómeno podría tratarse de un géiser debido a sus características similares a una fuente termal.

“Sí puede tratarse de un géiser, pues tiene características similares a las de una fuente termal, debido a la expulsión intermitente de agua hirviendo y vapor; sin embargo, para confirmar científicamente si se trata formalmente de uno, serán necesarios estudios especializados y monitoreo continuo”, indicó el funcionario.

Autoridades estatales adelantaron que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) acudirán a la zona para realizar investigaciones geológicas y determinar el nivel de riesgo.

Las evaluaciones buscarán establecer si existen presiones subterráneas que puedan representar peligro para los habitantes de la región.

Animales murieron por el agua hirviendo

Debido a la intensa actividad geotérmica, varios cerdos que se encontraban en el predio murieron al ser alcanzados por el agua hirviendo, mientras que otros fueron arrastrados por la abertura que se formó en el terreno.

Los propietarios de la vivienda lograron ponerse a salvo tras el colapso parcial del suelo.

Elementos de Protección Civil acordonaron el área y pidieron a la población mantenerse alejada mientras continúan las investigaciones sobre la naturaleza y peligrosidad del fenómeno.

Ixtlán de los Hervores es conocido por su actividad geotérmica y por albergar un géiser natural que alcanza hasta 30 metros de altura, considerado uno de los principales atractivos turísticos del occidente de Michoacán.

Las autoridades recordaron que estos fenómenos ocurren cuando el agua subterránea entra en contacto con rocas extremadamente calientes o magma, generando presión que finalmente expulsa vapor y agua hirviendo hacia la superficie.

Protección Civil exhortó a los habitantes a seguir únicamente información oficial y reportar cualquier situación de riesgo relacionada con el nuevo géiser.