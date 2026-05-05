Video: Se desploma helicóptero de la Marina durante despegue

Tras los hechos, la SEMAR emitió un comunicado en donde se pronunció sobre el accidente aéreo con el helicóptero tipo MI-17.

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Un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) se desplomó durante un intento de despegue en la Zona Naval de Mazatlán, Sinaloa.

El incidente fue captado en video y se difundió ampliamente en redes sociales. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas.

Falla en motor durante el despegue

Tras lo ocurrido, la Semar emitió un comunicado en el que detalló que la aeronave, un helicóptero tipo MI-17, presentó una falla de potencia en el motor principal al momento del despegue.

La situación obligó a realizar un aterrizaje de emergencia dentro de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, Sinaloa.

Sin lesionados tras el incidente

La dependencia confirmó que no hubo personas heridas ni pérdidas humanas a consecuencia del percance.

Asimismo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se llevan a cabo las evaluaciones correspondientes por parte del seguro para determinar los procedimientos a seguir.