Video: recorre 70 kilómetros bajo autobús en Querétaro

El joven permaneció oculto en la estructura donde se encuentra la llanta de refacción durante cerca de 45 minutos, mientras la unidad avanzaba por su ruta

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Un adolescente fue localizado y rescatado en Querétaro luego de recorrer aproximadamente 70 kilómetros escondido debajo de un autobús de pasajeros que se dirigía desde Cadereyta de Montes hacia la capital del estado.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el joven permaneció oculto en la estructura donde se encuentra la llanta de refacción durante cerca de 45 minutos, mientras la unidad avanzaba por su ruta.

La situación salió a la luz cuando un automovilista observó que había una persona debajo del autobús. Ante el hallazgo, alertó al conductor para que se percatara de lo que ocurría.

Adolescente vestía uniforme escolar

Tras ser descubierto, las autoridades confirmaron que se trataba de un adolescente que llevaba puesto el uniforme de una escuela secundaria.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones por las que el menor decidió ocultarse debajo del vehículo ni las circunstancias que lo llevaron a realizar el trayecto de esa manera.

Las imágenes que muestran la forma en que el adolescente viajó bajo el autobús comenzaron a circular en redes sociales, donde el caso generó atención entre los usuarios.