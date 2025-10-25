Info 7 Logo
Video muestra a mujer que robó a recién nacida en Durango

Por: Diana Leyva

24 Octubre 2025, 13:20

De acuerdo con los detalles proporcionados, la recién nacida requiere de cuidados médicos y atenciones especializadas debido a que presenta problemas renales.

La Fiscalía General del Estado de Durango activó la alerta amber para localizar a Judith Alejandra Rivas Ruiz, una bebé de un mes de edad que fue sustraída de las instalaciones del Hospital Materno Infantil, cuando se encontraba en el área de encubadoras.

G3_nyqTWkAEhWM8.jpg

Mientras que la propia dependencia también solicitó la colaboración ciudadana para dar con la presunta responsable de la sustracción de la menor, la cual presenta estas características.

570229168_1291669826333950_7022197890086736902_n.jpg

569676796_1291669856333947_8667449275689413764_n.jpg

Por su parte, el abuelo de la menor responsabilizó a los guardias de seguridad y al personal médico de lo ocurrido, por lo que pidió que entregaran a la recién nacida.

