Video: Menor acusa a su padre de robarle beca Rita Cetina

La madre tutora de una menor en Sinaloa exigió al padre de su hija y a su madrastra de entregarle la tarjeta bancaria para cobrar su beca

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una situación familiar entre un padre y su hija está causando indignación en redes sociales después de que el hombre ha sido acusado presuntamente de robar dinero de una beca federal.

El suceso se registró con una familia originaria del pueblo de Malpica en el municipio de Concordia, Sinaloa, y quedó documentado en video por la madre de la menor y difundido públicamente.

Según la acusación, el padre de la menor y su nueva pareja registraron a la menor en el programa 'Beca Rita Cetina' presuntamente sin autorización de la madre tutora, pero le hicieron creer a la adolescente que 'no terminaron el trámite y cancelaron su tarjeta'.

Cuál fue la sorpresa de la madre tutora de la menor que, al revisar el programa, descubrió que su hija tenía un año activa en el programa, mientras su expareja hacía uso del dinero destinado del gobierno federal para los estudios de la menor.

La madre tutora se presentó con elementos de la Policía Municipal en el domicilio de su expareja para recuperar la tarjeta de su hija.

Sin embargo, los reclamos entre sus padres comenzaron y en un momento el hombre se metió a su domicilio. Por su parte, la madrastra de la menor confirmó que sí tenían su tarjeta y con ella le compraban ropa y útiles escolares.

El hombre regresó con insultos a su expareja y entregó la tarjeta de la beca a un elemento de la policía; sin embargo, "los ánimos se caldearon", y la pareja comenzó a lanzarse insultos; incluso un oficial intervino para advertir al hombre con detenerlo.

Finalmente, la menor recibió la tarjeta de la beca de manos del oficial de policía, mientras que su padre fue retirado por otras personas, mientras insultaba a su expareja y a su hija.

¿Qué es la Beca "Rita Cetina"?

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa prioritario del Gobierno de México que ofrece apoyo económico a familias con estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas, buscando evitar la deserción escolar por falta de recursos, con pagos bimestrales para secundaria y anuales para primaria, entregados vía tarjeta del Banco del Bienestar para gastos de útiles y uniformes.

¿Cuánto dinero reciben los estudiantes?

Primaria: Pago anual de $2,500 pesos por alumno, para útiles y uniformes.

Secundaria: $1,900 pesos bimestrales por familia con un estudiante, y $700 adicionales por cada estudiante extra en el mismo nivel.

Los pagos se realizan a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Hay sanciones para los padres que desvíen el dinero de la beca?

El uso indebido, desvío o cobro del dinero de la Beca Rita Cetina por parte de los padres o tutores para fines distintos a la educación del estudiante (como gastos personales) puede derivar en la baja definitiva del estudiante del programa y, en casos graves, consecuencias legales por tratarse de recursos públicos destinados a menores.

Baja del programa: Si se comprueba que el dinero no se utiliza para los fines escolares del beneficiario, la beca puede ser cancelada.

Mal uso de la Tarjeta del Bienestar: La tarjeta es personal y el uso indebido de los recursos puede generar investigaciones.

Denuncias: Los ciudadanos y las propias autoridades exhortan a documentar y denunciar el uso de recursos públicos para fines distintos a los establecidos, lo que podría implicar la responsabilidad del tutor.