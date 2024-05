 Video: Joven de 17 años es ahorcada y arrastrada por novio

Avril Yolette está viva para denunciar a su expareja a quien acusa de intento de feminicidio en Silao, Guanajuato.

Durante un año y 4 meses, la joven de 17 años de edad estuvo en una relación en donde era víctima de violencia a causa de los celos de su novio identificado como Javier C.

La víctima aseguró que decidió callar por mucho tiempo por temor y la incertidumbre de ser juzgada, así como de las amenazas de su novio.

Pero, el pasado 21 de abril del año en curso, la mujer vivió una pesadilla que por poco acaba con su vida, sino es por un hombre que presenció la agresión que la dejó desvanecida en la vía pública y se detuvo para ayudarla de su agresor.

Según su relato en redes sociales y videos de las cámaras de seguridad, así como del testigo que la auxilió.

El día de los hechos Javier decidió golpearla, ahorcarla y arrastrarla por más de una cuadra hasta quedar inconsciente en la banqueta.

Un hombre que fue testigo de los hechos se detuvo frente al joven mientras Avril se encontraba desvanecida y le pidió ya no moverla. En un principio el joven se dirigió al conductor con la intención de encararlo, pero desistió cuando le informó que ya había llamado a la policía.

En el video el joven se ve preocupado e intenta levantar a su entonces novia, pero el testigo le pide no moverla hasta que llegue la ambulancia.

En una publicación en redes sociales, la joven relata que fue víctima de violencia durante el tiempo que duró su relación con Javier.

"Durante toda la relación, mi ex pareja mantuvo actos de violencia sobre mi persona, pero siempre me mantuve callada por miedo, por sus amenazas y porque como víctima es muy difícil salir de ese ambiente. Ahora me arrepiento por no haber abierto los ojos antes y darme cuenta de que estaba con una persona violenta, agresiva y mal de sus facultades mentales. Lo único que el quería era controlarme, humillarme y tratarme como si fuera un objeto.Las peleas siempre iniciaban por sus celos y sus pensamientos tóxicos y terminaban en jaloneos, insultos verbales y pequeños golpes. Vivir esto es difícil porque nunca pensé, a los 17 años, sentirme tan vulnerable y violentada por la persona que decía quererme", se lee en la publicación.

Avril decidió romper el silencio y ahora exige que se haga justicia por lo que Javier le hizo y, sobre todo, para que otras mujeres no sean víctimas de él y de su violencia.

Finalmente aseguró que su agresor sigue libre, haciendo su vida normal como si fuera inocente, mientras ella continúa recuper física y emocionalmente por lo que me hizo pasar.

