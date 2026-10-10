Video: Irrumpen encapuchados en Colegio de Bachilleres de la CDMX

Los agresores irrumpieron en las instalaciones escolares causando daños severos al inmueble, vidrios rotos y destrozos en vehículos estacionados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un grupo de personas encapuchadas irrumpió de forma violenta la mañana de este viernes en el Colegio de Bachilleres Plantel 6 "Vicente Guerrero", ubicado en la alcaldía Iztapalapa, provocando destrozos en las instalaciones, detonaciones de cohetones y dejando como saldo un profesor lesionado.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los agresores ingresaron al plantel ubicado en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, donde lanzaron artefactos pirotécnicos y causaron daños en mobiliario, cristales y algunos vehículos estacionados en las inmediaciones.

La situación generó momentos de pánico entre estudiantes y personal docente, quienes tuvieron que resguardarse en distintas áreas de la escuela mientras se reportaban las detonaciones. Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de alumnos abandonando las instalaciones en medio de la confusión y el temor.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de la SSC y servicios médicos acudieron al lugar. Paramédicos atendieron a un profesor que sufrió una contusión en la cabeza, así como a una mujer que presentó una crisis de ansiedad. Las autoridades informaron que ninguno de los afectados requirió traslado hospitalario.

Las autoridades señalaron que los encapuchados se dispersaron y abandonaron el plantel al percatarse de la llegada de los cuerpos de seguridad. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Como medida preventiva, la dirección del plantel suspendió las actividades académicas del turno vespertino mientras se realizaba una evaluación de los daños y se reforzaban las medidas de seguridad en la institución.

Aunque no existe una versión oficial sobre el móvil de la agresión, reportes preliminares señalan que los responsables podrían estar vinculados a grupos de choque que operan en centros educativos de la capital del país. Las autoridades educativas y de seguridad ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los participantes en el ataque.