Video: Indigna maltrato a perrita en hospital del IMSS Bienestar

En el video se pueden ver dos personas; una de ellas se trata de una guardia de seguridad, lo que aumentó los reclamos de los usuarios contra el hospital.

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Un presunto caso de maltrato animal cometido por un guardia de seguridad en un hospital de Campeche está causando indignación entre la comunidad.

El momento de la agresión fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales donde los usuarios exigieron un castigo para los responsables.

Según los primeros informes, los hechos se registraron en el Hospital General de Especialidades "Dr. Javier Buenfil Osorio" del IMSS Bienestar.

En el video se pueden ver dos personas; una de ellas se trata de una guardia de seguridad, lo que aumentó los reclamos de los usuarios contra el hospital.

Tras el revuelo que generó el video, la dependencia federal emitió un comunicado en donde se deslindó de los presuntos agresores y aclaró que el hombre del video es usuario de los servicios de salud, mientras que la mujer pertenece a la empresa de seguridad privada que presta servicios en el inmueble.

El IMSS-Bienestar realizó las acciones correspondientes desde que se tuvo conocimiento de la situación y requirió a la empresa responsable la atención inmediata del caso y la aplicación de las medidas procedentes respecto a la persona involucrada, que ya no se encuentra en esa área de la unidad.

Sobre la perrita, detallaron que se llama 'Chikis' y es conocida y apreciada dentro de la unidad hospitalaria donde permanece de manera habitual; recibe alimento y cuidados básicos por parte de trabajadores del hospital.

Sobre su estado de salud, se informó que 'Chikis' no presenta signos evidentes de lesión o afectación física.

Finalmente, IMSS Bienestar refrendó su compromiso con la construcción de entornos seguros, respetuosos y libres de maltrato.