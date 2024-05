 Video: Husky y su dueña matan a perrito callejero en Jalisco

Un nuevo caso de maltrato animal que ocurrió en Tonalá, Jalisco, está causando indignación en el país, exigiendo a las autoridades que se castigue a la presunta responsable con todo el peso de la ley.

A través de redes sociales fue compartido un cruel video que muestra el momento en el que la mujer identificada como Irlanda Berenice Hernández Saeb ahorca a un perrito callejero llamado "Huesos", mientras su mascota, un perro de la raza Husky lo muerde hasta matarlo.

De acuerdo con la denuncia, la mujer dio la orden a su mascota para que atacara a "Huesos", al ver lo que ocurría, los vecinos salieron para intentar separarlos, pero fue en vano, incluso un hombre le pidió a la mujer llevarse al perrito sin hogar, pero esta se negó.

En un segundo video, el hombre que intentó ayudar al perrito lo sujeta de sus patas traseras ya sin vida, mientras él y otros vecinos le reclaman a la mujer por lo que hizo.

Daniela Bono hizo públicos los videos en su cuenta de Facebook para denunciar que fue víctima de amanazas de muerte por parte de la mujer a quién hizo responsable si algo le pasa.

"Regresé a mi casa y posterior a eso llegó a tocar a mi puerta unos 15 minutos después de lo que había sucedido, salí y me pidió que borrara los videos que había tomado donde claramente se ve como ella y su perro entrenado Husky mataron a otro perro, claramente yo me negué y empezó con amenazas verbales diciéndome que me iba a Matar y que si no lo hacía ella lo hacía su perro y prosiguió a aventarme su perro y golpearme", relató Daniela.

Agregó que un joven que aparece en el video quiso auxiliarla del ataque del perro, pero fue golpeado por la dueña del Husky dejándolo sofocado en el piso y pálido.

"El niño quería agarrar al perro de la correa para que dejara de morderme y le dio un puñetazo para que soltara al perro y siguiera mordiéndome. Esta mujer no tiene escrúpulos ni siquiera con los menores de edad", agregó.

La vecina confirmó que ya está procediendo legalmente contra ella y su perro, "por qué esto no se va a quedar impune, ya que anteriormente había matado a otro perro de un vecino, y ella a tenido otros problemas con más vecinos ya que es demasiado violenta".

Hasta el momento ninguna autoridad del Gobierno de Jalisco se ha pronunciado al respecto.

Así se castiga el maltrato animal en Jalisco

Se comete el delito de crueldad cuando con la intención o el propósito de causar un daño, lesión o menoscabo a la salud, se realizan actos de maltrato o crueldad, no importando si afectan o no su desenvolvimiento o funciones del animal. Además, cuando con la intención de causarle un daño se le provoque la muerte a un animal.

En Jalisco, el Código Penal del Estado contempla el delito de crueldad contra los animales en los artículos 305 al 308 y establece penalidades de 6 a 8 meses de prisión, para quien cause lesiones sin poner en riesgo la vida ni afectar el desenvolvimiento y que se refleje un menoscabo en la salud del animal.

En los casos donde sí se puso en riesgo la vida del animal se agrava, máxime si se acreditan actos de crueldad; se impondrán penas de 6 meses a un año de cárcel. Cuando se acredita la reincidencia o abandono, se contemplan penalidades de 6 meses a 2 años de prisión, mientras que para quien provoque la muerte del animal se impondrán de 2 a 3 años de cárcel.

También se aclara que por la omisión de un día, por causas no intencionales un animal se queda sin comer, no se considera acto de maltrato y crueldad, al igual que cuando dos perros que deambulan por la calle y se pelean entre sí, siempre y cuando no haya existido provocación, incitación u ordenamiento de un humano.

Se reitera que es importante que en hechos donde el animal murió por causa intencional, sus restos sean conservados; una alternativa es la utilización de hielo y presentarlo en un lapso no mayor a 5 días ante la Unidad de Protección Animal o Centro de Control Animal correspondiente al municipio donde ocurrió el hecho, a fin de que se les practiquen dictámenes con el apoyo de un experto veterinario que permitirán establecer la causa exacta del deceso.

La Fiscalía del Estado reafirma su compromiso para investigar el delito de crueldad contra los animales ya que son seres vulnerables que no tienen capacidad de comprender el hecho delictivo ni forma de visibilizar por ellos mismos estas agresiones, por lo que se hace un atento llamado a la ciudadanía en general para que en un acto socialmente responsable, denuncie estos hechos.

